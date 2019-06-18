Бейл не покинет Реал, – агент валлийца

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл не уйдет в аренду в летнее трансферное окно. Об этом агент валлийца Джонатан Барнетт рассказал в комментарии Sky Sports.

"Большие шансы, что я выиграю забег в Аскоте (маленький город, в котором ежегодно проводят скачки – Футбол 24), чем он уйдет в аренду. Этого не случится.

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Не думаю, что он хочет идти в аренду. Ему прекрасно живется в Испании. Должно произойти что-то невероятное для него, чтобы он захотел уйти, а вариантов с арендами в нашем "меню" нет. Очевидно, ситуация Гарета в Реале не улучшилась. Думаю, господин Зидан решил, что может обойтись без него, потому поживем-увидим", – отметил агент.

Напомним, что руководство мадридского Реала планирует продать Бейла летом, чтобы сбалансировать трансферные расходы и отвечать требованиям финансового фэйр-плей.

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