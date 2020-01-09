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Бейл не переедет в МЛС – агент звезды Реала очертил будущее игрока

9 января 15:10 261 Читати українською
Бейл не переедет в МЛС – агент звезды Реала очертил будущее игрока
Гарет Бейл / Фото ESPN

Джонатан Барнетт, который является агентом хавбека Реала Гарета Бейла, уверен, что его клиент останется в Мадриде.

"Гарет не заинтересован в переходе в МЛС. Он никуда не уйдет из Реала в январе, и очень маловероятно, что сделает это летом", – цитирует Барнетта ESPN.

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Ранее в СМИ распространялась информация, что у 30-летнего валлийца был конфликт с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом, но француз ее опроверг. Также Гарет не пользуется благосклонностью фанов Реала, которые обвиняют игрока в неуважении к королевскому клубу.

В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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