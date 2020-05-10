Бейл нашел неожиданный вариант продолжения карьеры в АПЛ – Реал определился с ценой на свою звезду

Вингер Реала Гарет Бейл имеет возможность вернуться на Туманный Альбион.

Ньюкасл готовится к переговорам с Реалом по трансферу Гарета Бейла, сообщает Marca.

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Новые владельцы английского клуба считают 30-летнего валлийца одной из главных трансферных целей. Реал также не прочь избавиться проблемного игрока, который получает одну из самых больших зарплат в мадридском клубе. "Сливочные" готовы отпустить Гарета за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бейл провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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