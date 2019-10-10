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Бейл может вернуться в Англию, – СМИ

10:55 54 Читати українською
Бейл может вернуться в Англию, – СМИ
Гарет Бейл / EFE

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл может быть арендован английским Манчестер Юнайтед в январе.

Опальный валлиец вернулся на радары "красных дьяволов", утверждает Talksport.

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По информации издания, переезд Бейла на Олд Траффорд стал ближе из-за очередного конфликта с тренером Реала Зинедином Зиданом. Летом воспитанник Саутгемптона мог оказаться в Китае, но его трансфер сорвался в последний момент. Наставник мадридцев публично намекал, что у Бейла нет будущего на Бернабеу, однако сезон 2019/20 тот начал игроком основной обоймы Реала.

В нынешнем сезоне в активе Гарета Бейла 6 матчей в Примере, в которых он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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