"Этот игрок очень мне нравится. Я думаю, он многое дал Реалу.

Бейл официально вернулся из Реала в Тоттенхэм

У него есть невероятная мощь и волшебная левая нога, это очень гибкий футболист. Таких талантов мирового уровня не так много. В Реале знают о проблемах, которые у него могли быть с Зиданом, но я уверен, что у Бэйла есть своя правда", – цитирует Хуанде Рамоса Marca.

Напомним, Бейл недавно покинул Реал и вернулся в Тоттенхэм, за который уже ранее выступал 6 лет – с 2007 по 2013. Прошлый сезона Гарета в Мадриде был не слишком успешен, ведь за его плечами лишь 16 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші