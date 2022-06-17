Астон Вилла, Ньюкасл и Тоттенхэм следят за звездным валлийцем, сообщает The Guardian.

Бейл высмеял слухи о своем переходе в Хетафе – видео реакции обидчика Украины

Контракт 32-летнего Бейла с Реалом завершился, поэтому он сам будет искать новое место работы. Вингер якобы хотел остаться в теплой Испании, однако ни один топ-клуб Примеры пока не проявил интерес к сотрудничеству. Выходом для Гарета может стать возвращение в АПЛ, где гораздо больше финансовых возможностей.

Напомним, недавно Бейл вывел Уэльс на чемпионат мира, спровоцировав автогол Андрея Ярмоленко в решающем матче отбора против сборной Украины.

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