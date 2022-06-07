Кардифф намерен подписать Бейла, несмотря на ненаилучшее финансовое состояние клуба, сообщает BBC. Валлийцы уверены, что трансфер поможет в маркетинговом плане и готовы предоставить регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.

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Интересно, что Бейл будто бы готов присоединиться и готов на значительное сокращение зарплаты. В Реале он зарабатывал более 600 тысяч евро в неделю – больше, чем весь состав Кардиффа. Также в услугах Гарета заинтересован Тоттенхэм (где и засияла звезда валлийца), а также клубы МЛС. Добавим, что валлиец, хоть и родился в Кардиффе, но никогда не выступал за клуб из родного города.

Напомним, Бейл отказался продлевать контракт с Реалом и уйдет из команды свободным агентом. За мадридцев Гарет провел 258 матчей, отличившись 106 голами и 67 ассистами.

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