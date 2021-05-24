Бейл и Рэмзи попали в предварительную заявку Уэльса на Евро-2020
Сборная Уэльса объявила предварительный список исполнителей, которые имеют шанс поехать на чемпионат Европы ближайшим летом.
На тренировочный сбор валлийцев вызваны 28 игроков, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Уэльса.
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Некоторые исполнители вероятно присоединятся к команде позже. Это связано с их участием в решающих поединках сезона. В частности, вингер Дэниэл Джеймс может сыграть за МЮ в финале Лиги Европы, а Коннор Робертс и Бен Кабанго, а также Джош Гиэн и Том Кинг – в плей-офф английского Чемпионшипа и Лиги 2 соответственно.
Вратари: Хеннесси, Уорд, А. Дэвис
Защитники: Лоуренс, Б. Дэвис, Родон, Мефем, Гантер, Норрингтон-Дэвис, Локьер, Н. Уильямс
Полузащитники: Рэмзи, Аллен, Дж. Уильямс, Уилсон, Ампаду, Брукс, Моррел, Смит, Левитт, Томас, Колвилл
Нападающие: Бейл, Лоуренс, Мур, Т. Робертс, Матондо, Харрис
К слову, на групповом этапе Евро-2020 сборная Уэльса сразится с командами Швейцарии, Турции и Италии.
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