Бейл и Кьеллини победно дебютировали в МЛС и помогли команде выйти на первое место
09:45 - Читати українською
Лос-Анджелес обыграл Нэшвилл и стал лидером Западной конференции МЛС.
МЛС, Западная конференция
Нэшвилл – Лос-Анджелес – 1:2
Голы: Мухтар, 43(п) – Аранго, 27, Сифуэнтес, 46
В отчетном матче дебютировали оба звездных новичка гостей. Джорджо Кьеллини вышел в стартовом составе и провел на поле ровно час. Гарет Бейл получил в свое распоряжение последние 20 минут.
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Лос-Анджелес спокойно одержал победу и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Оно позволяет стартовать в плей-офф со стадии четвертьфинала. Остальные команды начнут борьбу с 1/8.
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