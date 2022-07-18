МЛС, Западная конференция

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 1:2

Голы: Мухтар, 43(п) – Аранго, 27, Сифуэнтес, 46

В отчетном матче дебютировали оба звездных новичка гостей. Джорджо Кьеллини вышел в стартовом составе и провел на поле ровно час. Гарет Бейл получил в свое распоряжение последние 20 минут.

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Лос-Анджелес спокойно одержал победу и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Оно позволяет стартовать в плей-офф со стадии четвертьфинала. Остальные команды начнут борьбу с 1/8.