Бейл и Йович могут не сыграть против Леванте

Лазарет "галактикос" пополнился еще двумя игроками.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл сегодня, 19 февраля, не смог провести полноценную тренировку с командой из-за обострения гастроэнтерита (воспаление желудочно-кишечного тракта), сообщает издание AS. Игрок покинул клубную базу на собственном авто.

Бейл тренировался с гипсом на руке

Аналогичные проблемы возникли у еще одного игрока команды – сербского форварда Луки Йовича. Как следствие, участие обоих футболистов в матче 25-го тура Ла Лиги против Леванте под вопросом, однако к матчу 1/8 финала против Манчестер Сити они должны быть готовы.

Напомним, поединок против Леванте "сливочные" проведут на выезде 22 февраля (начало матча в 22:00), а Манчетер Сити будут принимать 26 февраля на Сантьяго Бернабеу (начало матча в 22:00).

К слову, 1 марта на арене в Мадриде состоится очередное Эль Классико – Реал сойдется в противостоянии с Барселоной.

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