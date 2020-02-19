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Бейл и Йович могут не сыграть против Леванте

16:25 23 Читати українською
Бейл и Йович могут не сыграть против Леванте
Гарет Бейл / Getty Images

Лазарет "галактикос" пополнился еще двумя игроками.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл сегодня, 19 февраля, не смог провести полноценную тренировку с командой из-за обострения гастроэнтерита (воспаление желудочно-кишечного тракта), сообщает издание AS. Игрок покинул клубную базу на собственном авто.

Бейл тренировался с гипсом на руке

Аналогичные проблемы возникли у еще одного игрока команды – сербского форварда Луки Йовича. Как следствие, участие обоих футболистов в матче 25-го тура Ла Лиги против Леванте под вопросом, однако к матчу 1/8 финала против Манчестер Сити они должны быть готовы.

Напомним, поединок против Леванте "сливочные" проведут на выезде 22 февраля (начало матча в 22:00), а Манчетер Сити будут принимать 26 февраля на Сантьяго Бернабеу (начало матча в 22:00).

К слову, 1 марта на арене в Мадриде состоится очередное Эль Классико – Реал сойдется в противостоянии с Барселоной.

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Теги
Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович
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