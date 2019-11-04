Бейл хочет зимой покинуть Реал – окружение валлийца прокомментировало слухи о Манчестер Сити

Вингер Реала Гарет Бейл решил сменить место работы, убеждают испанские СМИ.

Гарет Бейл не намерен задерживаться в Мадриде и уже зимой хочет покинуть Реал, сообщает Jugones со ссылкой на окружение игрока.

Реал готов предложить за Стерлинга 70 млн фунтов и Бейла

Также источник опроверг слухи, что Реал предлагал Манчестер Сити за Рахима Стерлинга 70 млн фунтов и Гарета Бейла.

У 30-летнего хавбека остались 2 потенциальных варианта в АПЛ (Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед), а также чемпионат Китая.

В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел 6 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал столько же ассистов.

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