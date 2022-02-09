Звездный валлиец имеет предварительное соглашение с Тоттенхэмом, утверждает El Nacional.

Бейл высмеял Азара из лавки запасных – бельгиец разминался полчаса, но на поле так и не вышел

Для 32-летнего Бейла это может быть третий период в составе "шпор". Его трансфер обсуждался еще во время зимнего окна, однако вингер решил доиграть сезон на Сантьяго Бернабеу. Опальный игрок хочет получить от Реала все до последней копейки, а после 30 июня выбирать себе новый клуб свободным агентом.

Добавим, что в текущем сезоне Бейл провел всего 3 матча и забил один мяч. В 2013 году Реал заплатил за звезду Тоттенхэма 96 млн фунтов, что на то время стало рекордом "сливочных".

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