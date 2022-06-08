Анхель Торрес – президент Хетафе – во время презентации новой формы команды признался, что клуб может оформить галактический как для себя трансфер.

Похоже, Гарету Бейлу так понравилась жизнь в Мадриде, что 32-летний вингер готов отказаться от возвращения на родину или перехода в клуб АПЛ. По словам босса Хетафе, звездный валлиец может продолжить карьеру в его клубе (Хетафе входит в муниципалитет столицы Испании).

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"Я разговаривал с представителем Бейла. Это было 45 минут назад. Они предложили нам такой вариант. Мы должны изучить эту возможность с тренерским штабом Хетафе и руководством клуба", – цитирует Анхеля Торреса Marca.

К слову, в сезоне 2021/22 Хетафе с трудом спасся от вылета, оторвавшись от зоны понижения в классе всего на 1 очко и заняв 15 место.

Напомним, Бейл стал свободным агентом после 9-ти лет, проведенных в Реале (с перерывом на аренду в Тоттенхэме). В составе мадридцев валлиец трижды выиграл Примеру и 5 раз – Лигу чемпионов. За "сливочных" Гарет сыграл 258 матчей, забил 106 голов и 67 раз ассистировал партнерам.

Перед матчем против Украины в квалификации ЧМ-2022 Бейл признался, что у него есть много предложений. В поединке с "сине-желтыми" именно Гарет стал соавтором победного гола – после его удара Ярмоленко срезал мяч в свои ворота, а Украина не вышла на чемпионат мира.

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