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Бейл был готов к переезду в Китай – семья игрока поддержала это решение

17:35 63 Читати українською
Бейл был готов к переезду в Китай – семья игрока поддержала это решение
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Гарет Бейл имел желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Агент Гарета Бейла Джонатан Барнетт опроверг семья валлийца не поддержала решение перейти в Цзянсу Сунин и стала причиной срыва трансфера.

"Зидан не любит Бейла", – агент валлийца продолжает хоронить шансы вингера остаться в Реале

"Все истории о том, что Гарет или его семья стали причиной срыва перехода, являются абсолютно ложными", – цитирует Барнетта Sky Sports.

Кроме этого была информация, что из переговоров в последний момент вышел мадридский Реал, но Зинедин Зидан все равно не рассчитывает на футболиста.

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