“Тогда интернет-сайтов не было, и мы телефоны не читали. Хотелось пройтись, купить какую-то газетку, посмотреть, что там пишут. Мы все время так делали. Увидели газету с надписью ”Бей, Хохлов, спасай Россию“ и очень разозлились.

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На самом деле они таким образом подыгрывали нам больше. Там еще были какие-то ролики, связанные с голкипером, что-то такое. Я плохо помню. А получилось так, что Филимонов сам себе забросил. Они говорили-говорили, а сами пропустили.

Мы все время, если выходили против РФ, то, конечно, только победить, цель одна. Так оно было и раньше – думаю, с тех времен, как Москва очень много травила Лобановского, потому что он не так думал, как все остальные в СССР. И они его все время хотели унизить", – заявил Ващук в интервью SportArena.

Напомним, что в 1999 году в матче отбора на Евро Украина сыграла в ничью 1:1 против сборной страны-агрессора на выезде. Этот результат лишил РФ шансов на матчи плей-офф.

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