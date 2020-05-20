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"Бегу, а в голове бабушки": капитан Ворсклы вспомнил сотрудничество с Павловым

06:30 87 Читати українською
"Бегу, а в голове бабушки": капитан Ворсклы вспомнил сотрудничество с Павловым
Николай Павлов / Фото из открытых источников

Лидер полтавского клуба Владимир Чеснаков рассказал о изнурительных тренировках под руководством Николая Павлова.

"Однажды мы были на сборах в Ялте – там есть знаменитая Царская тропа. Мы должны были бежать по ней. Николай Петрович сказал, что пятерка первых получит по 100 или 200 долларов, а последние пять – заплатят по 100 долларов.

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Я посчитал, что есть бабушки, у которых пенсии меньше, они на эти деньги живут целый месяц. Я бегу, трудно из-за перепадов, а в голове бабушки... Он учил нас жить и быть настоящими людьми. За это я хочу его поблагодарить", – сказал Чеснаков в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, накануне 31-летний капитан полтавского клуба продолжил свое сотрудничество с Ворсклой, подписав новый контракт по схеме 1+1, а Павлов тренировал Ворсклу с 2008 по 2012 годы.

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Теги
футбольные финансы Николай Павлов Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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