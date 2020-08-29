Новый сезон босниец может провести на Сан-Сиро, сообщает The Telegraph.

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Милан хочет продлить арендное соглашение по Беговичу. В Италию ветеран перебрался зимой на роль дублера Доннаруммы. Такую же роль 33-летний кипер будет выполнять и в новом сезоне. Однако, "россонери" готовы гарантировать ему выступления в Лиге Европы. Переговоры с вылетевшим в Чемпионшип Борнмутом уже начались.

К слову, в сезоне 2019/20 Асмир Бегович провел 15 матчей во всех турнирах за азербайджанский Карабах, а также 2 поединка в Серии А за Милан.

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