Коринтианс переиграл Васко да Гаму (3:2) в 21 туре чемпионата Бразилии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, 21-й тур

Васко да Гама – Коринтианс – 2:3

Голы: Вегетти, 59 (пенальти), Райан, 90+6 – Майкон, 21, Негао, 69, Густаво Энрике, 85

Бразилец Майкон, играющий в Коринтиансе на правах аренды из Шахтера, забитым мячом положил старт победному поединку своей команды против Васко да Гамы. Майкон в касание замкнул прострел с левого фланга, открыв счет на 21-й минуте матча. В итоге, матч завершился победой Коринтианса 3:2.

Напомним, что Майкон ранее заявлял, что не вернется в Украину – это уже четвертая подряд аренда бразильского легионера "горняков". Отметим, что это первый гол Майкона за Коринтианс в 24 поединках этого сезона.

