"Челси даже не пытался искать пространство в середине поля. Кроме сейва Куртуа после удара Вернера, вратари не делали никаких сейвов. Реал играл на контратаках, хотя я этого ожидал от Челси. Первый тайм был интересным, второй вышел другим.

Реал – Челси – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, Бензема сейчас входит в тройку лучших нападающих в мире – после Левандовски и Кейна. Холанд – это будущее. Бензема сделал две важные вещи вчера на поле, одна из них – гол. Кроме того, он бегал за двоих – например, за Каземиро, которого как будто и не было на поле. Никогда не видел Бензема таким сильным, как вчера", – отметил Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, Бензема отличился голом в ворота Челси в полуфинале Лиги чемпионов, спасая ничью для мадридцев (1:1). Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00.

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