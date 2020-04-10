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"Бегаю быстро, чтобы полиция не поймала": Ребенок – о тренировках в условиях карантина

12:28 32 Читати українською
"Бегаю быстро, чтобы полиция не поймала": Ребенок – о тренировках в условиях карантина
Павло Ребенок / Фото ФК Ворскла

Ветеран Ворсклы Павел Ребенок не позволяет себе расслабляться даже во время вынужденного футбольного перерыва.

"Карантин? Все нормально. Правда, из-за жестких ограничений на пробежки встаю очень рано.

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Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала. Маска? Всегда в кармане, как и паспорт.

Мой возраст? Я об этом сильно не думаю. Главное – здоровье. Есть очень много примеров, когда футболисты играли до 40 лет. Важно, как ты себя чувствуешь, а не сколько тебе лет по паспорту", – цитирует Ребенка Команда 1.

В нынешнем сезоне УПЛ 34-летний хавбек провел 18 матчей.

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Теги
коронавирус Ворскла Ворскла Павел Ребенок Павел Ребенок
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