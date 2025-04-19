Именитый журналист Роман Бебех продолжил тему о языковой проблеме в спорте после своих слов во время матча Динамо и Оболони.

"Теперь об упреках "расскажи это русскоязычным военным". У меня очень много знакомых русскоязычных воинов с которыми я общаюсь. Только сегодня говорил с очень светлым русскоязычным человеком из Кракена. Его зовут Саша. Он потерял ногу на войне защищая нас. Я никогда в жизни не позволю сказать что-то в его сторону относительно языка. Он отдал здоровье, когда сражался за независимость этой страны. И какие к нему вообще могут быть вопросы?

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Не он виноват, что в его родном Кривом Роге не было украиноязычной среды. Что там на улицах включали Круга и Бригаду. Такие были времена. И всем было норм. Не всем, большинству.

Так давайте подумаем о следующих поколениях. Создадим украиноязычную среду для них.

Спортивные соревнования в Украине должны быть примером, здоровой пропагандой.

В 80-90-х в NBA задумались, а какие ценности транслируют наши спортсмены? Марихуана, движуха?! И совсем изменили подход к воспитанию следующих поколений.

Какие ценности транслирует наш спорт частично на русском языке? И для чего это все? Просто сохранить футбол?" – написал Бебех в своих соцсетях.

Напомним, что журналист во время трансляции матча между Динамо и Оболони упрекнул наставников команд, что они дают указания игрокам на русском.

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