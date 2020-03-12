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Базель сенсационно на выезде разгромил Айнтрахт, Манчестер Юнайтед де-факто уже в четвертьфинале Лиги Европы

22:03 102 Читати українською
Базель сенсационно на выезде разгромил Айнтрахт, Манчестер Юнайтед де-факто уже в четвертьфинале Лиги Европы
ЛАСК – Манчестер Юнайтед / Фото ФК МЮ

Состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/8 финала, первые матчи

Айнтрахт – Базель – 0:3

Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

Истанбул Башакшехир – Копенгаген – 1:0

Гол: Вища, 88 (пен.)

ЛАСК – Манчестер Юнайтед – 0:5

Голы: Игало, 28 Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3

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Базель не стеснялся статуса гостя и завладел инициативой сразу после старта матча, что и принесло свои дивиденды в виде гола уже 27-й минуте. После перерыва немцы пытались хотя бы сравнять счет, но бесполезно, зато швейцарцы еще дважды отличились в воротах Айнтрахта и фактически сняли вопрос относительно обладателя путевки в четвертьфинал.

Истанбул и Копенгаген, вероятно, являются наименее интересной парой в розыгрыше 1/8 финала ЛЕ, и команды пытались подтвердить этот статус. Единственный гол турков в конце встречи решил судьбу поединка.

Несправедливо, что встреча ЛАСКа и Манчестер Юнайтед проходила без австрийских болельщиков. Хозяева, похоже, сразу поняли, что четвертьфинал им не светит и просто играли в свое удовольствие. Сначала Игало открыл счет красавцем-голом, во втором тайме удвоил преимущество манкунианцев Дэниэл Джеймс, а Мата довел результат до разгромного. В дополнительное время покуражиться решили Мейсон Гринвуд и Андреас Перейра, и также зажгли свои имена на табло.

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ЛАСК ЛАСК Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига Европы Копенгаген Копенгаген Базель Базель Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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