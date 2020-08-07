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Базель и Айнтрахт официально определили соперника Шахтера – видеообзор матча 1/8 финала ЛЕ

09:14 - Читати українською
Базель и Айнтрахт официально определили соперника Шахтера – видеообзор матча 1/8 финала ЛЕ
Базель – Айнтрахт – 1:0 – видео гола и обзор матча

Базель во второй раз победил Айнтрахт в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

88’ Фабиан Фрей
 
88’ Фабиан Фрей

Швейцарцы закрепили результат первого матча (3:0), повторно обыграв Айнтрахт благодаря голу Фрая. Базель теперь не уступает в 10 домашних еврокубковых матчах подряд.

Лига Европы: Базель победил Айнтрахт и стал соперником Шахтера в четвертьфинале, Вулверхэмптон прошел Олимпиакос

Таким образом, именно швейцарский клуб стал соперником донецкого Шахтера в четвертьфинале. Игра состоится уже 11 августа. Напомним, что остальные матчи турнира пройдут в формате финала восьми, который состоится в Германии.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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