Динамо вырвало победу над Базелем в рамках благотворительного турне. Смотрите видео голов и обзор матча Базель – Динамо на Футбол 24.

Товарищеский матч 4 мая 2022 года

Базель – Динамо – 2:3

Голы: Салай, 43, Бургер, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 82

Первый острый момент создал Базель – Салай убежал на свидание с Бущаном, но не смог переиграть. Динамо же ответило голом: Ванат ворвался в штрафную, пробил в дальний угол. Сейв голкипера, рикошет от стойки и Караваев был первым на добивании.

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До перерыва Салай змкнул фланговую передачу. Во втором тайме Бургер точным ударом в дальний угол вывел швейцарцев вперед, но Динамо не собиралось проигрывать. На 78 минуте Антюх навесом нашел Андриевского, точно пробившего в дальний угол. А точку во встрече поставил Попов, переправив мяч в ворота после розыгрыша углового.