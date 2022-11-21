В понедельник, 21 ноября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил о том, что заминированное рашистами здание СБУ в центре Херсона может быть подорвано, потому что его невозможно полностью разминировать.

"Дал денег легенде клуба на операцию, а он оказался предателем": как форму Кристалла от исторического позора спасали

Это здание находится в нескольких десятках метров от базы херсонского Кристалла и одноимённого городского стадиона. Футбол 24 обратился к администратору и пресс-атташе Кристалла Николаю Комаренко с вопросом о том, могут ли из-за этого планового взрыва пострадать футбольные объекты.

"Я скептически отношусь к любой информации от Сергея Хланя. Но если это правда, то отвечу так: трудно судить об этом, не имея специальных навыков взрывотехника. Чаша стадиона вряд ли пострадает, поскольку она находится на определенном расстоянии от здания СБУ. А вот база футбольного клуба - вполне может. От здания СБУ до базы Кристалла всего тридцать метров. Единственный вопрос – как этот плановый подрыв будет осуществлён", – отметил Комаренко.

Руки зв'язані, на голові чорний мішок, а росіяни допитують і б'ють: журналіста з Херсона катували 28 діб