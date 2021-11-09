У Оливера Кана, занимающегося сотрудничеством с Qatar Airways, возникли неожиданные препятствия при работе над новым спонсорским контрактом с катарской авиакомпанией, сообщает Bild.

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По условиям действующего соглашения, рассчитанного до 2023 года, Бавария зарабатывает около 17 миллионов евро за сезон. Речь идет о продлении соглашения на 5 лет на тех же условиях. То есть еще о 85 млн в клубный бюджет. Однако фанаты оказывают давление на руководство, требуя прекратить сотрудничество с Qatar Airways на фоне сообщений о серьезных нарушениях при строительстве объектов ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что на объектах строительства погиб минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Бавария заинтересована в больших спонсорских контрактах, чтобы не отстать от других клубов. Однако Кан хочет, чтобы клуб взял на себя больше ответственности за социальные вопросы, касающиеся расизма и прав человека.

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