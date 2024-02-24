Главный тренер Байера Хаби Алонсо до сих пор размышляет над своим будущим.

Ливерпуль и Бавария активно подыскивают замену своим наставникам, которые летом покинут свои должности. Приоритетом для обоих клубов является тренер Байера Хаби Алонсо. Несмотря на интерес со стороны топ-клубов, леверкузенская команда имеет большие шансы сохранить своего наставника еще на несколько сезонов.

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Согласно информации Fussball.news, Алонсо мечтает работать в Реале и хочет всегда иметь возможность перейти в Мадрид. В контракте испанца с Байером прописана клаусула на случай, если Ливерпуль, Бавария или Реала попытаются переманить Алонсо. Подобный пункт Алонсо хочет иметь и в дальнейшем. Отмечается, что мюнхенцы и мерсисайдцы придерживаются политики, согласно которой соглашение с тренером не может предусматривать отступных или других условий перехода в другой клуб.

Таким образом, Алонсо присоединится к Баварии или Ливерпулю только в том случае, если одна из сторон пойдет на уступки.

Напомним, действующее соглашение испанского специалиста с Байером рассчитано до 2026 года. На данный момент леверкузенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги с 61 баллом. Бавария отстает на восемь пунктов.

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