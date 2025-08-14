Трансферная сага между Ником Вольтемаде, Штутгартом и Баварией продолжается – чемпионы Германии в третий раз за лето получили отказ. Как подтвердил агент футболиста Дани Бахманн, последнее предложение Баварии составляло 60 миллионов евро, но Штутгарт ответил требованием в 75 миллионов.

"Требование в 75 миллионов, что выходит за пределы рынка, за игрока, который пришел на правах свободного агента, но с нижней частью средней зарплатной шкалы, не только полностью безосновательное – особенно для внутреннего трансфера, – но и находится в откровенном противоречии с ранее достигнутыми договоренностями. В марте 2024 года и совсем недавно, в середине июня, Штутгарт четко обязался отпустить игрока, как только станет возможным следующий шаг в карьере Вольтемаде. В быстротечном мире футбола такой шаг сейчас был бы возможным – переход в чемпиона Германии и постоянного участника Лиги чемпионов. Для амбициозного немецкого сборника это огромная возможность", – цитирует агента Вольтемаде GOAL.

Ранее Бавария уже дважды получала отказ от Штутгарта. Второе предложение оценивалось в 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами, но тогда руководство Штутгарта заявляло, что не будет рассматривать никаких вариантов дешевле 65 миллионов. Теперь же клуб поднял планку до 75 миллионов. Интересно, что обе команды начнут сезон 2025/26 очным противостоянием – финалом Суперкубка Германии, который состоится 16 августа.

Напомним, что в июне в составе сборной Германии U-21 Вольтемаде стал серебряным призером чемпионата Европы. Форвард отметился на турнире 6 голами и 3 ассистами в 5 матчах.

