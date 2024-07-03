Полузащитник Фулхэма и сборной Португалии Жоау Палинья уже окажется в чемпионате Германии.

Бавария все же достигла договоренности с "дачниками" по 28-летнему хавбеку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Мюнхенцы заплатят Фулхэму за Жоау Палинью 50 миллионов евро, а еще 5 млн английский клуб получит в виде бонусов. Португалец подпишет контракт с Баварией до 2028 года. Полузащитник в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Напомним, что Бавария пыталась подписать Жоау Палинью еще летом 2023 года. Тогда сделка сорвалась в последний момент.

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