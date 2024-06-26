Мюнхенцы до конца июня должны завершить трансфер Майкла Олисе. Вингер Кристал Пэлас в ближайшее время пройдет медосмотр.

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По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Олисе подпишет контракт с Баварией до 2029 года. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро, бонусы включены в сделку.

За Кристал Пэлас Майкл Олисе выступает с 2021 года. Всего за "орлов" француз сыграл в 90 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 25 ассистов.

Напомним, что Бавария в июне уже пополнилась одним новичком. Мюнхенцы купили у Штутгарта защитника Хироки Ито.

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