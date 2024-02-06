Эберль покинул пост спортивного директора РБ Лейпциг, но его контракт действителен до середины 2026 года. Как информирует Bild, мюнхенский клуб заплатит 3,5 млн евро за выкуп Эберля. Сам Макс при этом откажется от оставшейся зарплаты и бонусов.

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Ожидается, что директор войдёт в наблюдательный совет Баварии и будет работать вместе с Кристофом Фройндом в качестве спортивного директора. Он приступит к работе в марте и будет готовить стратегию клуба на летнее трансферное окно.

Также Бавария заплатит РБ Лейпциг 1 млн евро за отмену товарищеского матча, который был согласован в 2021 году при "трансфере" главного тренера Юлиана Нагельсманна. Доходы от этой встречи должны были попасть на банковские счета "быков".

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