Бавария уже провела переговоры с агентом и братом Рюдигера Саром Сенези – мюнхенцы готовы вдвое увеличить зарплату защитника (с 6 до 12 млн. евро), сообщает Bild.

Рюдигер может перейти в Манчестер Сити

Впрочем, защитник настроен остаться в Челси – его контракт истекает летом 2022 года. Немец готов подписать новое соглашение, но при увеличении зарплаты.

К слову, Рюдигер провел 15 матчей в составе Челси в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско