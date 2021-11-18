Бавария заманивает Рюдигера огромной зарплатой – игрок определился с приоритетом
13:46 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер всерьез заинтересовал мюнхенскую Баварию.
Бавария уже провела переговоры с агентом и братом Рюдигера Саром Сенези – мюнхенцы готовы вдвое увеличить зарплату защитника (с 6 до 12 млн. евро), сообщает Bild.
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Впрочем, защитник настроен остаться в Челси – его контракт истекает летом 2022 года. Немец готов подписать новое соглашение, но при увеличении зарплаты.
К слову, Рюдигер провел 15 матчей в составе Челси в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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