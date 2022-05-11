Защитник Нуссаир Мазрауи попробует свои силы в новом чемпионате. Сезон 2022/23 марокканец начнет в Мюнхене.

24-летний правый защитник присоединится к Баварии, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Мазрауи перейдет на правах свободного агента, ведь его соглашение с Аяксом действует только до конца сезона.

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С мюнхенцами условия контракта уже согласованы, а медосмотр пройден. Официальное объявление о трансфере будет позже, ведь Аякс продолжает борьбу за титул чемпиона Нидерландов. На Нуссаира претендовали еще Реал и Барселона, но решающим стал звонок главного тренера Юлиана Нагельсманна и генерального директора Оливера Кана к игроку.

Заметим, Мазрауи является воспитанником "божьих сыновей". В этом сезоне он провел за Аякс 33 поединка, в которых отличился пятью голами и четырьмя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Кроме марокканца, Бавария положила глаз еще и на 19-летнего хавбека нидерландцев Райана Гравенберха. Трансфер, скорее всего, постараются оформить этим летом.

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