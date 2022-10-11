Мюнхенский гранд может подписать Эдина Джеко на правах свободного агента.

Нападающий Интера и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко попал в сферу интересов Баварии. Об этом информирует Bild.

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Согласно источнику, мюнхенцы рассматривают возможность подписания 36-летнего форварда летом в качестве свободного агента. Именно тогда у Джеко закончится контракт с Интером.

Ранее Sport1 информировал об интересе мюнхенцев к центральному нападающему гладбахской Боруссии Маркусу Тюраму. Так или иначе, Бавария заинтересована в подписании еще одного нападающего.

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