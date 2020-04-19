Бавария заинтересована в трансфере защитника Шахтера

Мюнхенская Бавария летом будет искать нового исполнителя на позицию правого защитника.

Альваро Одриосола не впечатлил тренерский штаб "ротэн" и летом вернется в Реал, а вместо него Бавария купит другого футболиста, сообщает Sport1.

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По информации издания, мюнхенцы рассматривают сразу несколько кандидатур. В частности, на радаре оказались Сержиньо Дэст из Аякса, Ашраф Хакими, игрок Боруссии Дортмунд, права на которого принадлежат Реалу, а также Бенджамин Хенрикс, выступающий за Монако.

Кроме того, Бавария может возобновить переговоры с Шахтером по бразильскому защитнику Додо. Правда, донецкий клуб готов рассматривать предложения от 30 миллионов евро, а мюнхенцы пока не готовы предлагать более 25 млн.

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