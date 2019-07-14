Бавария заинтересована в трансфере Триппьера

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Баварии активно изучает возможность подписания 28-летнего правого защитника лондонцев, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, единственным препятствием может стать стоимость игрока, поскольку платить большую сумму за дублера для Йозуа Киммиха Бавария не планирует.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов отпустить Триппьера уже этим летом, игроком интересуются Атлетико, Наполи и Ювентус.

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