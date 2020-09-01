Бавария заинтересована в трансфере Бельерина
17:49 - Читати українською
Защитник Арсенала Эктор Бельерин может продолжить карьеру в составе чемпиона Германии.
Бавария в поисках замены для Бенжамена Павара обратила свое внимание на защитника Бельерина, сообщает Football.london.
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Отмечается, что по возвращении Одриосолы в расположение Реала мюнхенцы имеют только одного игрока на правом краю обороны. Кроме них, на Эктора претендуют Ювентус и ПСЖ.
К слову, Бельерин провел 25 матчей в прошлом сезоне в составе Арсенала, записав в свой актив гол и 2 ассиста.
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