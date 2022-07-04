Бавария изменила стратегию по подбору игроков и намерена подписывать игроков на долгосрочную перспективу. Так, в списке интересов оказался Самба Диалло, сообщает Sky Sport.

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Мюнхенцы уже два года следят за сенегальским вингером и готовы подписать его в свою молодежную команду. Интересно, что Диалло немало сравнивают с Садьо Мане из-за стиля игры – звездный сенегалец этим летом стал игроком Баварии.

Напомним, в прошлом сезоне Диалло ярко проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, забив 5 голов в 8 матчах, в том числе дубль в ворота Баварии.

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