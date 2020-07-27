toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бавария заинтересовалась талантом неудачника АПЛ, – Sky Sport

19:44 - Читати українською
Бавария заинтересовалась талантом неудачника АПЛ, – Sky Sport
Максимиллиан Ааронс (справа) / Reuters

Защитник английского Норвича Максимиллиан Ааронс попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

Юный англичанин может перебраться в чемпионат Германии, утверждает Sky Sport.

Баварія ризикує втратити ключового захисника на всю Лігу чемпіонів

Ааронс – один из вариантов усиления правого фланга обороны Баварии. Главной целью мюнхенцев является фулбек амстердамского Аякса Сержиньо Деста. В свою очередь защитник Норвича является запасным вариантом немецкого чемпиона. "Канарейки" хотят получить за Ааронса 18 млн фунтов. Конкуренцию "ротен" в борьбе за таланта составит леверкузенский Байер.

В сезоне 2019/20 Макс Ааронс провел 40 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Суркис отреагировал на информацию об уходе Луческу из Динамо
17:55
15473
Теги
Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Максимиллиан Максимиллиан Ааронс Бавария Бавария Норвич Норвич Германия Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
36
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук