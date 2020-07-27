Бавария заинтересовалась талантом неудачника АПЛ, – Sky Sport

Юный англичанин может перебраться в чемпионат Германии, утверждает Sky Sport.

Баварія ризикує втратити ключового захисника на всю Лігу чемпіонів

Ааронс – один из вариантов усиления правого фланга обороны Баварии. Главной целью мюнхенцев является фулбек амстердамского Аякса Сержиньо Деста. В свою очередь защитник Норвича является запасным вариантом немецкого чемпиона. "Канарейки" хотят получить за Ааронса 18 млн фунтов. Конкуренцию "ротен" в борьбе за таланта составит леверкузенский Байер.

В сезоне 2019/20 Макс Ааронс провел 40 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?