Полузащитник Интера и сборной Турции Хакан Чалханоглу может сменить летом клубную прописку.

Турецкий хавбек попал в сферу интересов Баварии, которая постарается летом обновить свою команду. Хакан Чалханоглу не отвергает идею сменить чемпионат и пополнить ряды мюнхенцев.

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Сейчас с Интером не связывались ни Бавария, ни представители турецкого полузащитника. "Нерадзурри" оценивают 30-летнего Хакана в 60 млн евро, сообщает Corriere della Sera.

В 32 матчах Серии А сезона 2023/24 Чалханоглу забил 13 голов (10 с пенальти) и отдал три результативные передачи. За Интер полузащитник выступит с 2021 года.

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