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Бавария заинтересовалась игроком сборной Испании U-21 Рокой – Эспаньол озвучил цену хавбека

13:28 29 Читати українською
Бавария заинтересовалась игроком сборной Испании U-21 Рокой – Эспаньол озвучил цену хавбека
Марк Рока / EFE

Полузащитник Эспаньола и молодежной сборной Испании Марк Рока попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

"Ротен" поразила игра полузащитника на Евро-2019 среди 21-летних и они готовы приобрести испанца, сообщает AS.

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Мюнхенцы считают Рока отличной альтернативой Родри Эрнандесу, выбравшему Манчестер Сити местом продолжения карьеры. Правда, ради трансфера молодого хавбека Баварии придется солидно потратиться. Представители Эспаньола уже заявили, что не будут вести переговоров с теми, кто не хочет выплатить клаусула Рокы. Она составляет 40 млн евро.

К слову, в сезоне 2018/19 Марк Рока провел 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

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