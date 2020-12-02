Полузащитники Боруссии М Денис Закария и Флориан Нойхаус попали в список интересов Баварии, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter.

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Мюнхенцы планируют начать диалог с Боруссией ближе к летнему трансферному окну. По данным авторитетного портала transfermarkt Денис оценивается в 40 млн евро, Флориан – 28 млн.

Напомним, Боруссия М соревнуется с Шахтером в групповом этапе Лиги чемпионов, по сумме двух матчей немецкий клуб уничтожил "горняков" со счетом 10:0.

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