Честь открыть новый чемпионат Германии выпала Мюнхену, которому еще и доверили настоящий топ-матч. В гости к Баварии приехал РБ Лейпциг. Это событие стало центральным в 1-м туре – лучших игр в расписании на выходные нет.

Если взять голевые статистические показатели, то "ротен буллен" выдали довольно неплохой футбол. 37% владения, 28 касаний в штрафной, 12 ударов, 51% выигранных единоборств, 12 ударов... Вот только суммарная острота этих усилий потянула на 0,53 xG, а большинство цифр Баварии оказались на порядок выше.

Лейпциг даже забил гол во втором тайме – причем очень хороший, но отмененный из-за глупости своего защитника. Вместо выполнения передачи при свободном ударе он начал вести мяч на дриблинге, сделав всю атаку нелегальной. Вот только этот гол ничего бы не изменил, ведь Бавария оформила 3:0 еще до перерыва.

РБ держался до 27-й минуты несмотря на несколько голевых моментов хозяев. Счет был открыт после прорыва Гнабри к линии штрафной с последующим пасом на линию штрафной. Там оказался левый бек Станишич, который перевел сферу на правый край – Олисе влетел в эту зону и мощным ударом попал под дальнюю штангу. 1:0!

На 32-й минуте свой дебютный гол в Бундеслиге провел Луис Диас. Экс-нападающий Ливерпуля закрутил фантастическую комбинацию с Кейном, Киммихом и Гнабри на линии штрафной площадки. Все завершилось врыванием в периметр и выстрелом в ближнюю девятку. 2:0.

На 40-й минуте Гнабри мог и сам отличиться, вгатив с линии полукруга, но "быков" спасла перекладина. Впрочем, на 42-й Гулачи пришлось вынимать третий мяч. Гнабри продрался сквозь двух соперников на правом полуфланге и выполнил проникающий пас, а Олисе снова прошил Гулачи с правого края. 3:0!

В середине второго тайма Диас добавил к дебютному голу еще и ассист. Лаймер разогнал контратаку и запустил пас на ход Гнабри, тот прошел защитника и пробросил сферу Диасу, а Луис выполнил передачу на левую половину штрафной площадки. Там уже был Кейн, который качнул другого защитника и переиграл Гулачи. 4:0!

На 74-й англичанин оформил дубль, пробив с левого угла штрафной под дальнюю штангу. Луис Диас выполнил хоть и формальный, но ассист – уже второй. Еще через минуту Харри сделал хет-трик, хотя следует отметить и Кима. Центрбек Баварии сыграл на опережение в опорной зоне, протащил мяч сквозь все линии и вырезал пас под удар Кейну с левого края штрафной. 6:0!

Этот гол стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу мюнхенцев. Чемпион начал новый сезон как настоящая машина.

