Товарищеский матч

Роттах-Эгерн – Бавария – 0:27

Голы: Мусиала, 3, 13, 37, 42, 45, Гнабри, 4, 12, 44, Дэвис, 8, Лаймер, 20, Тель, 22, 26, 29, 34, 41, Мазрауи, 28, Упамекано, 31, Сане, 35, Забитцер, 50, 64, 66, 71, 73, Геррейро, 75, Гравенберх, 84, Коман, 87, Мане, 90

За избиением Роттах-Эгерн наблюдали 2500 зрителей. Мюнхенцы выиграли первый тайм со счётом 18:0 и не стали сбавлять обороты после перерыва. Согласно Kicker, хозяева восприняли результат матча с юмором – незадолго до перерыва диктор по стадиону сделал заявление: "Скорее всего, сегодня Роттах-Эгерн снова не выиграет".

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Бавария не в первый раз устраивает голевую вечеринку против этой команды. Ранее встречались счета 20:2 и 23:0, а теперь покорилась новая "вершина". Ложкой дегтя в этой встрече стали травмы Теля и Шупо-Мотинга.

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