Недавно мюнхенцы потеряли из-за травм Дайота Упамекано и Альфонсо Дэвиса. Оба защитника пропустят оставшуюся часть сезона.

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Как сообщает официальный сайт Баварии, проблемы в обороне усугубились. Хироки Ито получил повреждение в матче против Санкт-Паули (3:2). У защитника диагностировали перелом плюсневой кости. Как и Упамекано с Дэвисом, японец больше не сыграет в текущем сезоне.

Стоит напомнить, это второй раз когда Ито получает подобную травму. В июле 2024 года защитник с таким же диагнозом отправился в лазарет.

Хироки присоединился к Баварии летом перед началом сезона 2024/25. Мюнхенцы заплатили Штутгарту за японца 23,5 млн евро.

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