Агенты центрбека приезжали в офис "ротен" в четверг, утверждает Bild.

Флик рискует покинуть Баварию – тренер-триумфатор потеряет опору на фоне непростых отношений с Салихамиджичем

Представители Упамекано встретились со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем. Переговоры продолжались почти три часа, а их результат посредники Саша Бриз и Фолькер Штрут отказались комментировать.

Бавария заинтересована в подписании 22-летнего француза в летнее трансферное окно. Его клаусула составит ориентировочно 43 млн евро, а председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге недавно анонсировал выступления защитника на Ред Булл Арене до конца сезона и пообещал "разобраться" с его будущим.

В нынешнем сезоне Дайот Упамекано провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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