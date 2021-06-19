Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис, похоже, не перейдет в мюнхенскую Баварию из ПСВ Эйндховен.

"Ротен" не могут себе позволить покупку 25-летнего латераля, сообщает Sky Sport.

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Бавария контактировала относительно потенциального трансфера Дюмфриса с его агентом – одиозным Мино Райолой. На пути перехода стала клаусула нидерландца – скромные 15 млн евро. Мюнхенцы не готовы платить такую компенсацию за потенциального резервиста.

Реанимировать трансфер Дюмфриса может продажа Буны Сарра. Гвинеец перебрался в Баварию осенью, но провел только 15 матчей во всех турнирах (3 ассиста).

Если африканец не покинет мюнхенцев, то Дюмфрис окажется в другом клубе. В частности, им активно интересуется миланский Интер.

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