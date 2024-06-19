Мюнхенская Бавария выплатит Томасу Тухелю около 10 миллионов евро в качестве компенсации за его увольнение с поста главного тренера команды, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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Однако 50-летний тренер не получит всю сумму сразу. Если он найдет новую работу до завершения своего контракта с Баварией, то есть до 30 июня 2025 года, часть выплат будет отменена.

Напомним, что Тухель провел слабый сезон с Баварией, не добыв ни одного трофея.

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