В конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Лидер Баварии раскритиковал Доннарумму после травмы Мусиалы на КЧМ: "Это было слишком рискованно"

Полузащитник не сумел продолжить игру и был заменен в перерыве. Медицинское обследование выявило перелом малоберцовой кости вследствие вывиха голеностопного сустава, сообщает пресс-служба Баварии.

Отмечается, что уже в воскресенье утром 22-летнего футболиста доставили из Орландо в Мюнхен, где в ближайшее время он перенесет операцию.

К слову, Бавария вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив ПСЖ со счетом 0:2.

Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch: Jamal Musiala fällt lange aus.



Gute und schnelle Genesung, Jamal! Wir stehen alle hinter dir! ️



https://t.co/WMF2qNj0r1 pic.twitter.com/LWx6WsYyvg — FC Bayern München (@FCBayern) July 6, 2025

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда