Бавария вынесла официальный вердикт относительно травмы Мусиалы – звезда мюнхенцев отправился на операцию
Стали известны официальные подробности жуткой травмы полузащитника Баварии Джамала Мусиалы.
В конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
Лидер Баварии раскритиковал Доннарумму после травмы Мусиалы на КЧМ: "Это было слишком рискованно"
Полузащитник не сумел продолжить игру и был заменен в перерыве. Медицинское обследование выявило перелом малоберцовой кости вследствие вывиха голеностопного сустава, сообщает пресс-служба Баварии.
Отмечается, что уже в воскресенье утром 22-летнего футболиста доставили из Орландо в Мюнхен, где в ближайшее время он перенесет операцию.
К слову, Бавария вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив ПСЖ со счетом 0:2.
ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда