Универсальный защитник Жоау Канселу не будет выкуплен летом Баварией за 70 миллионов евро.

Бавария считает, что сумма в 70 миллионов евро слишком высокая за защитника Жоау Канселу. Мюнхенский гранд совершенно точно не намерен воспользоваться опционом на покупку португальца по такой цене.

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Как информирует журналист Кристиан Фальк, Бавария надеется сесть за стол переговоров с Манчестер Сити, чтобы сбить цену на игрока. Если "горожане" будут готовы пойти навстречу и снизят цену, Бавария рассмотрит вариант покупки Канселу.

Напомним, что Жоау перебрался в Баварию из Манчестер Сити в зимнее трансферное окно на правах аренды. В начале марта сообщалось, что Канселу недоволен количеством игрового времени в Мюнхене.

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